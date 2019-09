Esporte Fim da má fase é meta do Vila Nova contra Ponte Preta Há cinco jogos sem vencer e há quatro rodadas no Z4, equipe pega a Ponte Preta para sair da zona de degola

Sem vencer há cinco jogos e na 18ª colocação da Série B com 21 pontos, o Vila Nova espera que a semana livre para treinamentos sirva para encerrar a má fase na competição nacional e bater a Ponte Preta, nesta quinta-feira (12), no Moisés Lucarelli, a partir das 21h30, pela 22ª rodada da 2ª Divisão do Brasileiro. Um triunfo, somado de um tropeço de Oeste ou Figueirense ...