Esporte Fim da espera: Rafinha celebra volta aos jogos no Goiás Depois de quase cinco meses, meia faz seu primeiro jogo no ano e projeta cada vez mais tempo em campo

Persistência é a palavra escolhida pelo atacante Rafinha, do Goiás, para definir sua passagem pelo clube. O jogador se recuperou, recentemente, de uma fratura no tornozelo e voltou aos gramados, após quase cinco meses, no duelo contra o CSA, no Estádio Rei Pelé, na última segunda-feira, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador foi contratado no início de 2018 c...