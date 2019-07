Esporte Filipinho, Medina e Ítalo vencem suas baterias e vão à 3ª fase em Jeffreys Bay

Os brasileiros Gabriel Medina, Filipe Toledo e Ítalo Ferreira avançaram direto à terceira rodada da etapa de Jeffreys Bay do Circuito Mundial de Surfe ao vencerem suas respectivas baterias no primeiro dia de disputas da competição, nesta terça-feira, na África do Sul. Já Adriano de Souza (Mineirinho), Caio Ibelli, Yago Dora, Deivid Silva e Michael Rodrigues termin...