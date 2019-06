Esporte Filipe Toledo supera sul-africano e vence etapa do Rio do Circuito Mundial O surfista, de 24 anos, conquistou o bicampeonato da etapa carioca, repetindo o feito do ano passado. Em 2015, Filipinho também foi o vencedor, mas o evento foi na Barra da Tijuca

O brasileiro Filipe Toledo venceu, neste domingo (23), a etapa do Rio do Circuito Mundial de Surfe, em Saquarema, a quinta da temporada, ao bater na final o sul-africano Jordy Smith, por 18,04 a 8,46. Sua melhor onda, essencial para o título, valeu uma nota de 9,37. O surfista, de 24 anos, conquistou o bicampeonato da etapa carioca, repetindo o feito do ano pass...