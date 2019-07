Esporte Filipe Luís participa de treino e pode ser a surpresa do Brasil para a final

A seleção brasileira encerrou neste sábado a preparação para a final da Copa América, contra o Peru, no Maracanã. O técnico Tite comandou um treino na Granja Comary, em Teresópolis, sob um frio de cerca de 10ºC e com a presença do lateral-esquerdo Filipe Luís. Em fase final de recuperação de lesão na coxa direita, ele participou da atividade. A imprensa acompanhou soment...