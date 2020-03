Esporte Filipe Luís diz viver seu melhor momento e não vê pressão sobre o Flamengo Poupado no fim de semana, no triunfo por 3 a 0 sobre o Botafogo, ele fará o seu retorno ao time nesta quarta-feira, no duelo com o equatoriano Barcelona, no Maracanã, pela Copa Libertadores

Aos 34 anos, Filipe Luís já viveu de tudo na sua carreira: participou de duas finais da Liga dos Campeões da Europa, foi convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018 e se destacou no Atlético de Madrid. Mas nada igual ao que está vivendo no Flamengo. Ao menos é essa a avaliação do próprio lateral-esquerdo. Poupado no fim de semana, no tri...