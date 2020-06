Esporte Filipe Luís diz que Neymar não seria titular no Fla e lamenta sua idade avançada De acordo com o defensor rubro-negro, o clube da Gávea está no mesmo patamar de grandes equipes europeias

O lateral esquerdo Filipe Luís, do Flamengo, afirmou na noite de domingo (14) que, caso Neymar fosse contratado pelo clube rubro-negro, não seria titular imediatamente. Segundo o jogador, o elenco está fechado e o atacante do Paris Saint-Germain teria que lutar para cavar uma vaga dentre os principais nomes do técnico português Jorge Jesus. "Hoje não está fácil ...