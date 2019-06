Esporte Filipe Luís critica falta de água quente no vestiário do Pacaembu O jogador afirmou que o problema com a água fria no vestiário não lhe assusta e disse que apesar de estar na Europa há mais de uma década, essa dificuldade não é restrita ao futebol sul-americano

O lateral-esquerdo Filipe Luís reclamou nesta terça-feira da água fria nos chuveiros do vestiário do estádio do Pacaembu, onde a seleção brasileira realizou um treino como preparação para a estreia na Copa América, na próxima sexta-feira, no Morumbi, contra a Bolívia. O jogador do Atlético de Madrid fez a mesma queixa em três ocasiões e citou em uma resposta que estava c...