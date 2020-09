Esporte 'Filho do terrão', Roni não abandonou Corinthians nem sob luto por irmão Ele é conhecido como 'filho do terrão', por ter sido revelado nas categorias de base alvinegras. Roni está há 16 anos no Corinthians, já que chegou no futsal do clube em 2004

O volante Roni, que estreou como profissional do Corinthians atuando como titular nesta quarta-feira (16), marcando um dos gols da vitória sobre o Bahia, por 3 a 2, na Neo Química Arena, sempre foi considerado internamente a personificação do time em campo nas categorias de base. Ele é conhecido pelos profissionais do clube como um verdadeiro "filho do terrão", como s...