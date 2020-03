Esporte Filho de Raniel, do Santos, apresenta melhora após ser internado na UTI Aline, esposa de Raniel, usou as redes sociais para informar que a sedação do filho está sendo diminuída para que ele possa acordar. Ela também relatou que Felipe teve uma "noite excelente" e vem reagindo bem

Felipe, filho do atacante Raniel, do Santos, está internado na UTI desde a última segunda-feira após se afogar em uma piscina. O quadro clínico da criança, de apenas nove meses de idade, evoluiu nesta quinta-feira. De acordo com a assessoria de imprensa do jogador, "os batimentos cardíacos estão normalizados". Além dos batimentos, a nota afirma que a "saturação ...