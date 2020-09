Esporte Filho de Michael Schumacher vence prova da Fórmula 2 na Itália No segundo ano na categoria, é a primeira vitória de Mick nesta que é a corrida mais longa da F2

Depois de largar muito bem e saltar de sétimo para segundo colocado, Mick Schumacher venceu a primeira corrida da Fórmula 2 no GP da Itália, realizada neste sábado (5), em Monza, O jovem alemão de 21 anos é filho do heptacampeão de F1 Michael Schumacher. A vitória veio depois de boa disputa com Callum Ilott. Schumacher estava colado no adversário, e conseguiu levar ...