Esporte Filho de Hortência, João Victor faz seu próprio nome no adestramento Cavaleiro obtém bons resultados e chega em alta no Pan

No começo da carreira no hipismo adestramento, em 2008, o cavaleiro João Victor Marcari Oliva tinha sua imagem sempre associada aos pais famosos: o empresário José Victor Oliva e a ex-atleta Hortência, uma das maiores jogadoras de basquete do mundo. As conquistas recentes fizeram com que se firmasse em uma "carreira solo" sobre o cavalo. Na Alemanha, onde mora há quatro a...