Esporte Filho de ex-técnico do Vila Nova, goleiro pode chegar ao clube Equipe colorada já contratou seis jogadores para a disputa da Série C

O Vila Nova segue se movimentando no mercado, em busca de reforços ao elenco para a disputa da Série C. O nome da vez é o do goleiro Pedro Henrique, de 25 anos e 1,81m. Ele estava na Cabofriense-RJ, que disputou o Campeonato Carioca. Pedro Henrique é filho do técnico Marcelo Cabo, que está no CRB-AL e conquistou a Série B do Brasileiro (2016) pelo Atlético-GO, além d...