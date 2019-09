Esporte Filho de Cafu morre aos 29 anos após sofrer enfarte jogando futebol no aniversário da irmã Vários clubes e ex-companheiros de Cafu mandaram mensagens de solidariedade pelo falecimento de Danilo Feliciano de Moraes

Filho mais velho do pentacampeão Cafu, Danilo Feliciano de Moraes, de 29 anos, morreu nesta quarta-feria (04) vítima de enfarte. Ele teve um mal-estar enquanto jogava bola na casa da família, em Barueri, durante as comemorações do aniversário da irmã e sofreu uma parada cardíaca enquanto era levado para a unidade de Alphaville do Hospital Albert Einstein. O corpo ...