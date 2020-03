Esporte Filha do goleiro Tadeu, do Goiás, recebe alta após 26 dias internada Isabela, de nove meses, estava internada para tratamento de meningite viral. Jogador se pronunciou em uma rede social

A pequena Isabela, filha do goleiro Tadeu, do Goiás, recebeu alta depois de ter sido internada para tratamento de meningite viral. Foram 26 dias de internação e passagens por dois hospitais. O jogador esmeraldino se pronunciou com uma postagem em uma rede social (confira no final da nota). Isabela, de 9 meses, estava internada desde o dia 3 março, véspera da partida ...