Filha de Pelé posta foto do pai vendo Marta em ação pela seleção

Em recuperação de uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon, Pelé pareceu nesta segunda (20) em postagem no Instagram da filha, Kely Nascimento, assistindo pela TV de seu quarto no hospital Albert Einstein à partida da seleção brasileira feminina de futebol, que venceu amistoso contra Argentina por 4 a 1. O ex-jogador está internado desde o último dia 31...