Esporte Filha de Pelé posta foto do pai e diz que ele está pronto para sair da UTI Pelé, que está com 80 anos, passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon

Kely Nascimento, filha de Pelé, postou nesta segunda (13) uma foto de seu pai no hospital Albert Einstein, onde ele está internado desde o último dia 31, e escreveu uma mensagem para tranquilizar os fãs do ex-jogador. Segunda ela, o Rei do Futebol está bem e logo deverá deixar a UTI (Unidade de Terapia Intensiva). "Ele está recuperando bem da cirurgia. Está sem do...