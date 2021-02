Esporte Filha de Marcelo Cabo revela felicidade por pai treinar o Vasco Maria Eduarda é filha do ex-treinador do Atlético-GO e torcedora do clube carioca que será treinado pelo pai

A opção do técnico Marcelo Cabo de sair do comando do Atlético-GO para aceitar a proposta do Vasco pode ter sofrido uma influência afetiva. A filha do treinador, Maria Eduarda, de 16 anos, deixou explícita a satisfação da opção feita pelo pai porque vai vê-lo treinando o clube para qual ela torce. Maria Eduarda, a Duda, é vascaína e publicou em uma rede social vá...