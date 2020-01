Esporte Filha de 13 anos de Kobe Bryant também morre em acidente de helicóptero Astro da NBA e outras quatro pessoas morreram em acidente em Calabasas, na Califórnia

No acidente que matou o astro da NBA Kobe Bryant, também estava a filha do ex-ala dos Los Angeles Lakers, Gianna Maria Onore, de 13 anos. A informação é do site TMZ. Além do piloto do helicóptero, os outros dois ocupantes seriam uma amiga de Gianna e o pai dela. A rodada da NBA deste domingo (26) tem sido realizada com uma série de homenagens a Kobe Bryant, q...