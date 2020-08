Esporte Figueirense anuncia contratação de Elano para o comando técnico Treinador fez seu primeiro trabalho efetivo na Inter de Limeira. No Paulista deste ano, foram 14 jogos, com cinco vitórias, dois empates e sete derrotas

O Figueirense anunciou na tarde desta quinta-feira (27) a contratação de Elano para o comando da equipe, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador substituirá Márcio Coelho, demitido após a eliminação na Copa do Brasil. Elano chega para liderar a equipe em busca do acesso para a elite do futebol brasileiro. A equipe catarinense está na 12ª posiçã...