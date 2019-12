Esporte Fifa muda estádio da estreia do Liverpool e da final do Mundial de Clubes Primeiro jogo da equipe inglesa será no Khalifa International Stadium, mesmo em que Flamengo fará estreia

A Fifa anunciou neste sábado que mudou o palco que receberá a final do Mundial de Clubes, que será disputado no Catar, em Doha. Como a inauguração do Education City Stadium foi adiada para 2020, o Khalifa International Stadium vai abrigar, além da final, da estreia do Flamengo e da decisão do quinto lugar, também o primeiro jogo do Liverpool na competição e o duelo p...