Esporte Fifa marca Mundial de Clubes para fevereiro de 2021 Período do Mundial coincide com rodas decisivas do Brasileiro e as duas partidas finais da Copa do Brasil

A Fifa anunciou nesta terça-feira (17) que a próxima edição do Mundial de Clubes será disputada em fevereiro de 2021, dos dias 1º ao 11, no Qatar. A data original da última edição do torneio no atual formato era dezembro deste ano, mas não foi possível mantê-la em razão do atraso na conclusão de campeonatos causado pela pandemia da Covid-19. A Libertadores, que define ...