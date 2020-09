Esporte Fifa informa CBF, e Santos é proibido de contratar por três janelas A dívida que mobilizou a punição é referente apenas aos 50% dos direitos econômicos de Soteldo adquiridos em janeiro de 2019

O Santos foi novamente punido pela Fifa, desta vez devido à uma dívida pelo acerto com Soteldo, e não poderá contratar jogadores pelas próximas três janelas de transferências. O documento foi homologado nesta quarta-feira (16), na CBF. Caso o Santos acerte a dívida antes do prazo final da punição, ela será automaticamente suspensa. Revelada pelo GE, a informação foi co...