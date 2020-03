Esporte Fifa envia carta às federações e pede proteção a torcedores e jogadores Infantino afirmou que o mais importante é o bem-estar geral da população

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, enviou nesta segunda-feira uma carta aos membros da entidade, com o pedido de que as associações divulguem as medidas preventivas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e se unam na tentativa de combater o contágio do coronavírus. "Em parceria com a OMS, estamos lançando iniciativas de conscientização destinadas a fornecer ...