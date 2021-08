Esporte Fifa e Globo encerram disputa e emissora vai pagar US$ 90 milhões pela Copa A emissora pedia uma revisão do valor do contrato devido à crise causada pela pandemia. A Fifa não concordou com o argumento e o caso chegou a parar na Justiça

A Fifa (Federação Internacional de Futebol) e a Rede Globo chegaram a um acordo sobre o pagamento pelos direitos de transmissão da Copa do Mundo do Qatar. A informação foi dada neste domingo (22) pelo colunista Rodrigo Mattos, do UOL. A Globo pedia uma revisão do valor do contrato, de US$ 90 milhões, devido à crise causada pela pandemia do coronavírus. A Fifa não co...