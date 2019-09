Esporte Fifa e COL quer Copa do Mundo Sub-17 com casa cheia Dirigentes ressaltam política agressiva no preço de ingressos para que torcedores se interessem por torneio

Ingressos com preços acessíveis e envolvimento da comunidade local fazem a Fifa e o Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo Sub-17, que será realizada pela primeira vez no Brasil e em três sedes, Goiânia entre elas, terem boas perspectivas para a competição, que será disputada entre 26 de outubro e 17 de novembro. Representantes dos dois órgãos visitaram, nest...