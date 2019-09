Esporte Fifa divulga o logotipo da Copa do Mundo de 2022 no Catar Obras do Mundial estão 80% concluídas, diz embaixador do Catar na Itália

A Fifa divulgou nesta terça-feira o logo da Copa do Mundo de 2022 do Catar. O símbolo representa um torneio “que conecta o mundo inteiro, além de apresentar elementos marcantes da cultura árabe e alusões locais ao jogo bonito”. As curvas fazem alusão às dunas do deserto e o número oito é uma referência aos estádios que vão sediar as partidas e...