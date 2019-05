Esporte Fifa descarta realizar Copa do Mundo de 2022 com 48 seleções, diz jornal inglês Para se aplicar a Copa do Mundo com 48 países seria necessário realizar algumas partidas fora do Catar, que tem um território equivalente à cerca da metade do menor Estado do Brasil: Sergipe

A Copa do Mundo no Catar, em 2022, não deve aplicar o novo modelo de 48 seleções. Segundo o jornal inglês The Times, a Fifa repensou e decidiu abandonar o projeto de expandir a quantidade de participantes do torneio já para a próxima edição da competição e vai manter o formato existente desde 1998, com a presença de 32 países. Segundo a publicação, pesou contra a e...