Esporte Fifa define o Catar como sede do Mundial de Clubes nos dois próximos anos Entidade defende que torneio será teste para a Copa do Mundo de 2022

A Fifa definiu nesta segunda-feira, após uma reunião de seu Conselho em Paris, que o Catar será a sede das duas próximas edições do Mundial de Clubes. Os torneios serão realizados em dezembro deste ano e no mesmo mês de 2020 e servirão também como teste para a Copa do Mundo de 2022, que será disputado na mesma época do ano (de 21 de novembro a 18 de dezembro). "(Mundi...