Esporte Fifa convoca reunião com técnicos para debater Copa a cada dois anos O ex-técnico Arsène Wenger, que hoje é um dos diretores da entidade, vai comandar as discussões —ele é um dos defensores da redução do intervalo do torneio mundial

A Fifa convidou, por meio de comunicado divulgado nesta segunda-feira (18), todos os treinadores de seleções nacionais para reuniões virtuais em torno de um "novo calendário" do futebol mundial a partir de 2024, incluindo a realização da Copa do Mundo a cada dois anos. De acordo com o órgão, duas conversas já estão programadas: uma nesta terça (19) e outra na qui...