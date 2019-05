Esporte Fifa confirma datas de disputa do Mundial sub-17 e programa sorteio para definição de jogos Goiânia será uma das sedes, pendência é de qual estádio receberá duelos do torneio. Brasília, Cuiabá e Vitória também devem receber partidas

A Fifa anunciou, nesta sexta-feira (31), que o Mundial sub-17 será disputado no Brasil entre os dias 26 de outubro e 17 de novembro. No início de março, o País recebeu inspeção da entidade que rege o futebol mundial e falta apenas definir quais cidades receberão jogos do torneio, além do calendário de partidas. O sorteio, que irá definir os locais e programação de...