Fifa confirma data de início e anuncia horários da Copa do Mundo de 2022

A Fifa divulgou nesta quarta-feira (15) a agenda de jogos da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. A competição será realizada entre 21 de novembro e 18 de dezembro. Há novidade no formato da primeira fase, que costuma ter três jogos realizados no mesmo dia e, em 2022, passará a ter quatro partidas, àsas 13h, 16h, 19h e 22h. O fuso-horário no Brasil é de cinco (se houver o...