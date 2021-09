Esporte Fifa busca solução para Brasil x Argentina, mas datas e Europa são entraves A tendência é que a Fifa remarque o jogo e faça com que os pontos sejam decididos em campo

Após a suspensão do confronto entre Brasil e Argentina no último domingo (5), válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, em São Paulo, a Fifa estuda uma solução para o duelo entre a líder e a vice-líder do classificatório sul-americano para o Mundial. A saída buscada pela entidade deverá ser diplomática. A tendência é que a Fifa remarque o jogo e faça c...