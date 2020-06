Esporte Fifa autoriza jogadores a atuarem por três times na mesma temporada Casos de jogadores cujos contratos terminam nas próximas semanas, antes do fim de campeonatos nacionais e torneios continentais, a Fifa orientou as federações a prolongarem os vínculos

A Fifa divulgou nesta quinta-feira um documento com novas recomendações e diretrizes, ampliando questões regulatórias no futebol em resposta aos efeitos da pandemia do novo coronavírus. Uma das novidades é a permissão para jogadores atuarem em três clubes diferentes na mesma temporada. A administração da Fifa realizou reuniões recentemente com representantes de clubes, ...