Esporte Fifa atende pedido da CBF e veta escalação de brasileiros na Inglaterra e Rússia Punição vale até a próxima terça-feira (14) e se dá após as equipes impedirem os atletas de viajar para jogar pelo Brasil

Cinco clubes ingleses e o Zenit (Rússia) não poderão escalar seus jogadores brasileiros chamados por Tite na última convocação para as Eliminatórias. A punição vale até a próxima terça-feira (14) e se dá após as equipes impedirem os atletas de viajar para jogar pelo Brasil. Alison, Fabinho, Firmino (todos do Liverpool), Raphinha (Leeds United), Fred (Manchester...