Esporte Fifa aprova por unanimidade a expansão do Mundial Feminino de 24 para 32 seleções Medida tem efeito a partir da próxima edição do torneio, marcado para 2023, ainda sem sede definida

A Fifa anunciou nesta quarta-feira (31), depois da aprovação por unanimidade de seu Conselho, que se reuniu remotamente, a expansão do Mundial Feminino de 24 para 32 seleções, com efeito a partir da próxima edição do torneio, marcado para 2023. A mudança faz parte dos planos do presidente da entidade, o suíço Gianni Infantino, anunciados depois da realização da competição n...