Esporte Fifa apresenta restrições ao empréstimo de atletas e quer ajudar clubes formadores A ideia é que a partir da temporada 2020/2021, no calendário da Europa, os clubes possam fazer apenas oito empréstimos internacionais envolvendo atletas com mais de 22 anos

O Comitê de Futebol da Fifa apresentou na última quinta-feira, dia 27, propostas para o mercado da bola. Dentre as principais mudanças estão o limite de empréstimos de jogadores entre clubes de países diferentes e novas determinações para a compensação financeira das equipes formadoras no momento das transferências. As novas regrasr precisam s...