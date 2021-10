Esporte Fifa anuncia Mundial de Clubes nos Emirados Árabes A competição terá Flamengo ou Palmeiras como representante da América do Sul. Os times se enfrentam na final da Libertadores no dia 27 de novembro, no Uruguai

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou nesta quarta (20) que a edição 2021 do Mundial de Clubes da Fifa será realizada nos Emirados Árabes. Ainda de acordo com o dirigente, o torneio não tem uma data definida para ocorrer, mas está previsto para o início de 2022, possivelmente em fevereiro. Ele ainda lamentou a desistência do Japão de sediar o evento. "O país-sede s...