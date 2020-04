A Fifa anunciou nesta sexta-feira (24) que irá liberar nos próximos dias todo o seu financiamento operacional para membros associados nos anos de 2019 e 2020. A entidade afirma que esta é a primeira etapa de um plano que visa dar assistência à comunidade futebolística afetada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19). Ao todo, 150 milhões de dólares (R$ 816,9 milhões) serão distribuídos entre 211 órgãos nacionais de futebol ao redor do mundo.



"O plano começa fornecendo assistência financeira imediata aos nossos membros associados, muitos dos quais estão passando por graves dificuldades financeiras. Este é o primeiro passo de um amplo plano de assistência financeira que estamos desenvolvendo para responder à emergência em toda a comunidade futebolística. Juntamente com nossas partes interessadas, estamos avaliando as perdas e trabalhando nas ferramentas mais apropriadas e eficazes para implementar as outras etapas deste plano de assistência", disse o suíço Gianni Infantino, presidente da Fifa, em um comunicado oficial.



De acordo com o líder da entidade máxima do futebol, é dever da Fifa, como órgão mundial, apoiar a comunidade futebolística que se encontra necessitada. "A pandemia causou desafios sem precedentes para toda a comunidade do futebol e, como órgão mundial, é dever da Fifa estar lá para apoiar aqueles que estão enfrentando grandes necessidades".



A Fifa explica que, ao invés dos membros associados receberem o valor total da contribuição, mediante o cumprimento de critérios específicos, irá transferir esse valor como um suporte ativo para ajudar e proteger o futebol. Ou seja, o projeto irá liberar imediatamente 500 mil dólares (R$ 2,7 milhões) para cada associação.



A entidade alerta que esse dinheiro será destinado para que os órgãos nacionais de futebol, ao redor do mundo, cumpram suas obrigações financeiras com funcionários e terceiros. A Fifa diz ainda que as responsabilidades em relação ao uso desse fundo continuam sujeitas ao processo padrão de auditoria e relatórios, conforme consta no regulamento.



A Fifa explica que esse plano foi concretizado por conta da posição financeira favorável que a entidade conseguiu consolidar nos últimos quatro anos e que as demais etapas do projeto de alívio financeiro estão sendo finalizadas e serão comunicadas em breve.