Fifa anuncia Copa do Mundo Feminina na Austrália e na Nova Zelândia em 2023

A Fifa anunciou, nesta quinta-feira, que a Copa do Mundo Feminina será disputada na Austrália e na Nova Zelândia, em 2023. Será a primeira vez na história que a Ocenania vai ser sede da compeetição. A decisão foi divulgada após uma votação entre os membros do conselho da entidade máxima do futebol (22 a 13). O Brasil estava entre os concorrentes. "Não é apenas um...