Esporte “Fico feliz por ter uma conquista como essa”, lembra Paulo Nunes sobre Copa América Goiano, ex-atacante Paulo Nunes relembra conquista da Copa América de 1997 pela seleção brasileira e analisa momento do Brasil no torneio sul-americano

Natural de Pontalina, Paulo Nunes fez história no futebol brasileiro. Passou por Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Corinthians, Benfica (Portugal), entre outros. É o segundo jogador, nascido em Goiás, que foi campeão da Copa América, em 1997 - Baltazar, em 1989, foi o primeiro. Conquista especial. Afinal, foi a primeira taça do torneio, fora do País, que a seleção brasileira...