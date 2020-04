Esporte 'Ficamos surpresos ao saber que os documentos não eram originais', diz Ronaldinho Gaúcho Em prisão domiciliar no Paraguai, ex-jogador dá a primeira entrevista após ser detido e fala da sua inocência

Passados quase dois meses depois que foi preso no Paraguai por ter tentado entrar no país com documentos falsos, Ronaldinho Gaúcho comentou pela primeira vez sobre tudo o que está passando desde então. Em entrevista ao jornal paraguaio ABC Color, o ex-jogador brasileiro relatou como foram os 32 dias de confinamento em um presídio de Assunção, onde tinha a companhia d...