Árbitros da Federação Goiana de Futebol divulgaram, nesta quarta-feira (25), um vídeo para conscientizar as pessoas a ficarem em casa para evitar a disseminação do novo coronavírus. Com itens usados em partidas de futebol – apito e cartões – sete integrantes da arbitragem goiana deram “cartão vermelho” para quem sair de casa.

Anderson Gonçalves, Hugo Correa, Jean Carlos, Júlio César, Márcio Marques, Michelle Safatle e Rubens Paulo são os árbitros que aparecem no vídeo. O pedido é para que a população fique em casa como forma de lutar contra a doença COVID-19.

“Essa ideia surgiu da psicóloga da arbitragem da CBF, Marta Magalhães. A solicitação dela foi no domingo (22). Vários árbitros do Brasil inteiro fizeram. Estamos tentando conscientizar mais gente (a ficar em casa). Queremos passar para frente”, afirmou Michelle Safatle.

O vídeo diz: “Nós, aqui de Goiás, estamos todos unidos para expulsar de vez essa situação. Vamos substituir a nossa rotina. Se todos ficarem em casa, não teremos prorrogação. Vamos terminar essa partida, acabar de vez com essa doença e apitar o fim dessa situação. Cartão vermelho para quem sair de casa. Continuaremos em oração”.

Veja o vídeo: