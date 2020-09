Esporte FIA investiga se Hamilton quebrou regras ao usar camiseta antirracista Camiseta continha os seguintes dizeres: "Prendam os policiais que mataram Breonna Taylor". Nas costas, a outra mensagem era: "Digam o nome dela"

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) investiga se Lewis Hamilton quebrou as regras de conduta da entidade ao vestir, no pódio do Grande Prêmio da Toscana, uma camiseta em protesto à morte de uma mulher negra nos Estados Unidos. Na parte frontal, a camiseta continha os seguintes dizeres: "Prendam os policiais que mataram Breonna Taylor". Nas costas...