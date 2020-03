Esporte FIA decide que equipes da F-1 não podem mais desenvolver carro de 2022 nesse ano Federação Internacional de Automobilismo aprovou uma série de mudanças no regulamento da categoria em resposta à situação global

De olho no impacto que a pandemia do novo coronavírus está causando na Fórmula 1, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA, na sigla em francês), através do Conselho Mundial do Esporte a Motor, divulgou um comunicado oficial nesta terça-feira confirmando que aprovou uma série de mudanças no regulamento da categoria em resposta à situação global. Entre as medidas,...