Esporte FGF volta a dar expediente após férias coletivas Federação Goiana de Futebol tem pouca demanda com a paralisação dos jogos e dos clubes filiados

Ainda sem uma definição quanto ao retorno do Campeonato Goiano, a Federação Goiana de Futebol (FGF) voltou a dar expediente, mesmo com pouca demanda dos clubes filiados por serviços prestados pela entidade. A FGF está reaberta desde segunda-feira (4), em meio período, de 13 horas às 17 horas. A FGF terá expediente com três funcionários - a cada semana, em sistema de r...