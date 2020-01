Esporte FGF realiza evento para entrega de uniformes do Goianão 2020 Oito clube aderiram à parceria e serão contemplados: Anapolina, Aparecidense, CRAC, Grêmio Anápolis, Goianésia, Goiânia, Iporá e Jaraguá

A Federação Goiana de Futebol (FGF), em conjunto com patrocinadores do Campeonato Goiano, promoveu nesta segunda-feira (20) a entrega de materiais esportivos para oito clubes que vão disputar o Estadual em 2020, que começa na quarta-feira (22). Oito clubes foram contemplados com entregas de materiais esportivos de treino, jogo e viagem: Anapolina, Aparecidense, C...