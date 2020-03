O presidente da Federação Goiana de Futebol, André Pitta, afirmou que o Campeonato Goiano não vai ser paralisado. Essa é a determinação de momento para o torneio estadual, mas uma reunião na CBF no início desta semana poderá mudar essa resolução. Para o dirigente, o campeonato continua ou terá de ser encerrado.

De acordo com André Pitta, os presidentes das federações têm assembleia marcada na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para tratar sobre os próximos passos. A intenção é ver a possibilidade de datas futuras para sequência do campeonato.

“Vamos tentar tratar disso com o Manoel Flores (diretor de competições), se tem perspectiva de datas, mas já adianto que é muito difícil. Por isso, digo que a decisão a ser tomada é acabar o campeonato agora ou prosseguir com ele”, frisou.

“Vamos trabalhar, estudar com muita calma e conversar com os clubes. Mas nessa hora temos de ter muita sabedoria para não arrepender depois”, completou André Pitta.

O dirigente é favorável à sequência da competição e justificou dizendo que os jogadores podem correr mais riscos em suas ações cotidianas do que em campo.