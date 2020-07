Esporte FGF marca reunião com clubes para discutir retorno do Goianão 2020 Encontro será por meio de videoconferência, no dia 4 de agosto. Proposta de finalização do Estadual no início de 2021 será apresentada pela entidade, clubes poderão fazer sugestões

A Federação Goiana de Futebol (FGF) marcou uma reunião com os clubes que disputam o Goianão 2020, para discutir sobre a conclusão da competição estadual que foi paralisada no dia 17 de março, na 10ª rodada, por causa da pandemia do novo coronavírus. O encontro será por meio de uma videoconferência no dia 4 de agosto, às 14 horas. Na reunião, o presidente da FGF...