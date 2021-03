Esporte FGF e clubes do Goianão se reúnem para discutir paralisação Entidade vai se posicionar sobre paralisação do futebol após decreto estadual e indicar diretrizes

A Federação Goiana de Futebol vai se reunir, nesta terça-feira (17), às 11 horas, com os presidentes dos 12 clubes integrantes do Campeonato Goiano 2021. O encontro será por meio de uma reunião on-line. A princípio, a FGF suspendeu a partida entre Iporá e Goiás que estava marcada para a tarde desta terça-feira (17), no Estádio Ferreirão, em Iporá. Após a reunião c...